تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام سالزبورغ لمباراتهما الودية اليوم

تستمر تحضيرات ليفربول الإنجليزي للموسم الجديد بمواجهة مستضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي اليوم الأربعاء في لقاء ودي سيشهده ملعب ريد بول آرينا في النمسا.

كان الفريق قد سقط أمام غريمه اللدود مانشستر يونايتد برباعيةٍ دون رد، قبل أن يتغلب على جاره كريستال بالاس بنتيجة 2-0، ويكتسح آر بي لايبتزيغ الألماني بخماسية نظيفة.

وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة ريد بول سالزبورغ اليوم ودياً (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياغو آلكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.