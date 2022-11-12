يتطلع ليفربول لتحقيق الفوز عندي يواجه ضيفه ساوثهامبتون اليوم السبت على أرضية ملعب آنفيلد في الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين أصحاب الضيافة الذين يحتلون المركز الثامن برصيد 19 نقطة، والقديسين أصحاب المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-4-2):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: محمد صلاح، فابينيو، تياغو آلكانتارا، هارفي إيليوت.

خط الهجوم: داروين نونيز، روبرتو فيرمينو.