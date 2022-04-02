سيكون ليفربول على موعد مع فرصة لخطف صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز حين يفتتح اليوم السبت منافسات المرحلة الـ 31 بمواجهة ضيفه واتفورد على ملعب آنفيلد.

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام وصاحب المركز الثامن عشر في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام واتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو غوميز، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياغو آلكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ديوغو جوتا.