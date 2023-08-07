نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم أمام دارمشتات في المباراة الودية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة التحضيرية للموسم الكروي الجديد.

يستعد نادي ليفربول اليوم لمواجهة نادي دارمشتات الألماني في إطار ودي، وذلك ضمن التحضيرات والاستعدادات الأخيرة هذا الصيف قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد الأسبوع المقبل.

اقرأ أيضًا: الهلال السعودي يعرض على أوسيمين مليون يورو أسبوعيًا

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان، ومن المقرر أن تبث المواجهة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على قناة AD Sports 1 HD.

تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم أمام دارمشتات في المباراة الودية 2023