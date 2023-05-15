تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2022-2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المهمة في الأسبوع 36.

يستعد نادي ليفربول اليوم لخوض مواجهة مصيرية خارج الديار على أرضية ملعب "كينغ باور" أمام ليستر سيتي الذي يحاول النجاة من الهبوط للدرجة الثانية، وذلك في إطار منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الريدز بقيادة كلوب استطاعوا تحقيق عدة انتصارات متتالية في الجولات الماضية ليصلوا إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، وحاليًا يبعد الليفر 4 نقاط عن المركز المؤهل لدوري الأبطال الموسم القادم والذي يحتله كل من نيوكاسل ومانشستر يونايتد حتى الآن.

تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي كشفت عن تفاصيلها العديد من المواقع والمصادر الرياضية العالمية وأبرزها موقع "WhoScored".

وبحسب آخر التوقعات والتحليلات، من المتوقع أن يعتمد المدرب الألماني يورغن كلوب على خطة لعب 4-3-3، وستدخل في تشكيلة الريدز اليوم الأسماء التالية:

الحارس: أليسون

الدفاع: روبرتسون ، فان دايك ، كوناتي ، أرنولد

الوسط: جونز ، فابينيو ، جاكبو

الهجوم: دياز ، جوتا ، صلاح