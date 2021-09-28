تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة بورتو اليوم في دوري الأبطال

يسافر ليفربول الإنجليزي إلى البرتغال لملاقاة مستضيفه العريق بورتو البرتغالي على ملعب دو دراغاو اليوم الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.
وتقام المواجهة المرتقبة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتبثها شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium بتعليق علي محمد علي.
ويغيب عن الريدز كلٌ من تياغو آلكانتارا وهارفي إيليوت وترينت أليكساندر أرنولد.
تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة بورتو اليوم:
المدرب: يورغن كلوب.
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: جيمس ميلنر، جو غوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.
خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، كيرتيس جونز.
خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.
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