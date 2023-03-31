تشكيلة ليفربول المحتملة أمام مان سيتي في الدوري الإنجليزي 22-23

البوابة - يرتحل ليفربول لملاقاة مستضيفه مانشستر سيتي يوم السبت في مواجهة نارية يحتضنها ملعب الاتحاد ضمن الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل الريدز المركز السادس على سلم الترتيب العام برصيد 42 نقطة، فيما يأتي سيتي في المركز الثاني برصيد 61 نقطة.

تقام المباراة يوم السبت في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس الرياضية القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

المدرب: يورغن كلوب

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت أليكساندر أرنولد

خط الوسط: هارفي إيليوت، فابينيو، جوردان هندرسون

خط الهجوم: داروين نونيز، كودي غاكبو، محمد صلاح