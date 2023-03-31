تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي 22-23

البوابة - يصطدم العملاقان مانشستر سيتي وضيفه ليفربول يوم السبت في لقاء قمة مرتقب يشهده ملعب الاتحاد لحساب الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل سيتي المواجهة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 61 نقطة بفارق 8 نقاط عن آرسنال المتصدر.

فيما يأتي ليفربول في المركز السادس برصيد 42 نقطة.

تقام المباراة يوم السبت في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس الرياضية القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: جوسيب غوارديولا

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش

خط الدفاع: نايثان آكي، روبن دياش، جون ستونز، كايل ووكر.

خط الوسط: إيلكاي غوندوغان، رودري، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جاك غريليش، إيرلينغ هالاند، بيرناردو سيلفا.