تعرف على تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 ، إلى جانب أهم التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة المرتقبة يوم السبت بمدينة إسطنبول بتركيا.

يضبط عشاق كرة القدم ساعاتهم على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في إطار منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 ، والمقرر أن تحتضنه أرضية ملعب "أتاتورك الأولمبي" في مدينة إسطنبول بتركيا، يوم السبت الموافق 10 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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ويدخل السيتي بقيادة بيب غوارديولا هذه المواجهة طامحًا بتحقيق الثلاثية هذا الموسم، التي لم يتبقى منها سوى دوري الأبطال، حيث حقق السيتزنز بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أيضًا.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: بيب غوارديولا

التشكيلة: 3-4-2-1

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل والكر ، روبن دياز ، ناثان أكي

خط الوسط: برناردو سيلفا ، جون ستونز ، رودري ، جاك غراليش

خط الهجوم: كيفين دي بروين ، إيرلينغ هالاند ، إلكاي غوندوغان