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تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام برشلونة في مواجهة اليوم الودية

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 24 آب / أغسطس 2022 - 01:05
بيب غوارديولا مدرب مان سيتي (المصدر: أ ف ب)
Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola attends the presentation of the friendly match between FC Barcelona and Manchester City at Camp Nou stadium, in Barcelona, on June 20, 2022. The friendly match will be held as a benefit event for the Amyotrophic Lateral Sclerosis Foundation in Barcelona, on August 24, 2022. (Photo by LLUIS GENE / AFP)

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام برشلونة ينتظر معرفتها متابعي السيتي، حيث أن هذه المباراة تحمل في طياتها روح التحدي والمنافسة لأنها ستكون المرة الأولى التي يلتقي فيها تشافي هيرنانديز مع بيب غوارديولا كمدربين. 

وتم تحديد وقت بدء مباراة برشلونة ضد مان سيتي اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، الساعة 10:30 م بتوقيت السعودية على ملعب سبوتيفاي كامب نو، وهي مباراة خيرية سيتم تخصيص دخلها لدعم ومكافحة مرض الضمور العضلي. 

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام برشلونة الليلة

بحسب ما كشفته التقارير، فإن المدير الفني للسيتي بيب غوارديولا من المتوقع أن يعتمد في مواجهة الليلة الودية أمام برشلونة على التشكيلة التالية: 

الحراسة: أورتيغا
الدفاع: غوميز – ستونز – روبن دياز – لويس 
الوسط: بالمر – فيليبس - غريليش
الهجوم: فودين – ألفاريز - رياض محرز

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