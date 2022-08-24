تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام برشلونة في مواجهة اليوم الودية

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام برشلونة ينتظر معرفتها متابعي السيتي، حيث أن هذه المباراة تحمل في طياتها روح التحدي والمنافسة لأنها ستكون المرة الأولى التي يلتقي فيها تشافي هيرنانديز مع بيب غوارديولا كمدربين.

وتم تحديد وقت بدء مباراة برشلونة ضد مان سيتي اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، الساعة 10:30 م بتوقيت السعودية على ملعب سبوتيفاي كامب نو، وهي مباراة خيرية سيتم تخصيص دخلها لدعم ومكافحة مرض الضمور العضلي.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام برشلونة الليلة

بحسب ما كشفته التقارير، فإن المدير الفني للسيتي بيب غوارديولا من المتوقع أن يعتمد في مواجهة الليلة الودية أمام برشلونة على التشكيلة التالية:

الحراسة: أورتيغا

الدفاع: غوميز – ستونز – روبن دياز – لويس

الوسط: بالمر – فيليبس - غريليش

الهجوم: فودين – ألفاريز - رياض محرز

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

الفائزون والخاسرون في ليفربول بعد السقوط أمام مانشستر يونايتد