يستضيف مانشستر سيتي خصمه برينتفورد اليوم السبت على أرضية ملعب الاتحاد في افتتاح منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين سيتي ثاني الترتيب العام برصيد 32 نقطة، وضيفه صاحب المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذه المواجهة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: جون ستونز، مانويل آكانجي، نايثان آكي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، إيلكاي غوندوغان.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، إيرلينغ هالاند، فيل فودين.