يواجه مانشستر سيتي حامل اللقب مستضيفه بيرنلي اليوم السبت على ملعب تيرف مور ضمن منافسات المرحلة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام وصاحب المركز التاسع عشر في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام بيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر، نايثان آكي، آيميريك لابورت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، رودري، كيفين دي بروينه.

خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم ستيرلينغ.