تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام بيرنلي اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي 22-23

البوابة - يتطلع مانشستر سيتي لبلوغ المربع الذهبي في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي حين يستضيف بيرنلي اليوم السبت على أرضية ملعب الاتحاد لحساب الدور ربع النهائي.

يدخل سيتي اللقاء منتشياً ببلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد سحق لايبزيج الألماني 7-0 الأربعاء الماضي في إياب دور الـ 16.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن متابعة مجرياتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق جواد بدة.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام بيرنلي اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

المدرب: جوسيب غوارديولا

حراسة المرمى: ستيفان أورتيغا

خط الدفاع: نايثان آكي، آيميريك لابورت، جون ستونز، ريكو لويس.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، كالفين فيليبس، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: فيل فودين، جوليان ألفاريز، رياض محرز.