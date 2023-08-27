تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-24 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الأسبوع الثالث من البريميرليغ.

يخوض مانشستر سيتي مواجهة خارج أرضه على ملعب "برامول لين" أمام نادي شيفيلد يونايتد في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24، وذلك في تمام الساعة 4:00 مساء اليوم الأحد 27 أغسطس.

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السيتي سيخوض هذه المواجهة والتي تليها في الدوري الإنجليزي أمام فولهام بغياب المدرب الإسباني بيب غوارديولا، حيث أن اضطر للسفر للخضوع لعملية جراحية طارئة بسبب معاناته من آلام شديدة في الظهر.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-24