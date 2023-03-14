البوابة - يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي خصمه لايبزيج الألماني اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب الاتحاد في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين في ألمانيا بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام لايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا

المدرب: جوسيب غوارديولا

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: نايثان آكي، روبن دياش، مانويل آكانجي.

خط الوسط: إيلكاي غوندوغان، رودري، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جاك غريليش، إيرلينغ هالاند، رياض محرز.