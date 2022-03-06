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تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام مان يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

منشور 06 آذار / مارس 2022 - 06:22
مانشستر سيتي يتحدى غريمه الأزلي اليوم
مانشستر سيتي يتحدى غريمه الأزلي اليوم

يستضيف مانشستر سيتي حامل اللقب غريمه الأزلي واللدود مانشستر يونايتد اليوم الأحد على ملعب الاتحاد في قمة المرحلة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام وصاحب المركز الرابع في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.
خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، آيميريك لابورت، جواو كانسيلو.
خط الوسط: كيفين دي بروينه، رودري، بيرناردو سيلفا.
خط الهجوم: رياض محرز، غابرييل جيزوس، فيل فودين.

كلمات دالة:مانشستر سيتيمانشستر يونايتدالدوري الإنجليزي

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