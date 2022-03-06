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تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

منشور 06 آذار / مارس 2022 - 06:29
مانشستر يونايتد يخوض أبرز تحديات هذا الموسم
مانشستر يونايتد يخوض أبرز تحديات هذا الموسم

يحل مانشستر يونايتد ضيفاً صعباً على مستضيفه مانشستر سيتي اليوم الأحد على ملعب الإمارات في أبرز مواجهات المرحلة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتقام المباراة بين رابع الترتيب العام وصاحب الصدارة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: رالف رانغنيك.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.
خط الدفاع: آرون وان بيساكا، هاري ماغواير، رافاييل فاران، لوك شو.
خط الوسط: سكوت ماكتوميناي، فريد، أنثوني إيلانغا، برونو فيرنانديش، جايدون سانشو.
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

كلمات دالة:مانشستر سيتيمانشستر يونايتدالدوري الإنجليزي

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