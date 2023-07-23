تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام يوكوهاما إف مارينوس في المباراة الودية 2023

ننقل لك كل ما تريد معرفته من خلال هذه المقالة حول تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة اليوم أمام يوكوهاما إف مارينوس في المباراة الودية 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة.

يبدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي استعدادته للموسم الجديد بلقاء ودي أمام نادي يوكوهاما إف مارينوس الياباني على أرضية "الملعب الأولمبي الوطني" في العاصمة اليابانية طوكيو الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

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ويتطلع السيتي بقيادة بيب غوارديولا للتحضير جيدًا من خلال هذا اللقاء أما الفريق الياباني، حيث تنتظر الفريق الإنجليزي مواجهة ودية أخرى الأسبوع المقبل يواجه خلالها نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة اليوم أمام يوكوهاما إف مارينوس في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: أكانجي ، دياز ، آكي ، ستونز

خط الوسط: فيليبس ، لويس ، كوفاتشيتش

خط الهجوم: مكاتي ، فودين ، ألفاريز