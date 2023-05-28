تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة اليوم أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي 2023

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام برينتفورد اليوم

نستعرض لكم من خلال هذه المقالة تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة اليوم أمام برينتفورد، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 38 من مسابقة الدوري الإنجليزي 2022-2023.

يخوض نادي مانشستر سيتي اليوم لقاء خارج الديار على أرضية ملعب "استاد جي تيك كوميونيتي" أمام نادي برينتفورد في إطار منافسات الجولة 38 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 ، وذلك مساء الأحد الموافق 28 من شهر مايو الحالي، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد اليوم في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي؟

تنقل مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد اليوم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium، وسيتولى المعلق عامر الخوذيري مهمة الوصف والتعليق على أحداث ومجريات هذه المباراة.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام برينتفورد اليوم

المدرب: بيب غوارديولا

التشكيلة: 3-4-3

حراسة المرمى: ستيفان أورتيغا

خط الدفاع: إيميريك لابورت ، مانويل أكانجي ، روبن دياز

خط الوسط: سيرجيو غوميز ، فيل فودين ، كالفين فيليبس ، ريكو لويس

خط الهجوم: كول بالمر ، جوليان ألفاريز ، رياض محرز