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تشكيلة مانشستر سيتي المحتملة أمام شيفيلد يونايتد اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

تاريخ النشر: 22 نيسان / أبريل 2023 - 09:26
مانشستر سيتي يواجه شيفيلد يونايتد (المصدر: أ ف ب)
مانشستر سيتي يواجه شيفيلد يونايتد (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يواجه مانشستر سيتي خصمه شيفيلد يونايتد اليوم السبت على أرضية ملعب ويمبلي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 18:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام شيفيلد يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: جوسيب غوارديولا

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش
خط الدفاع: آيمريك لابورت، روبن دياش، مانويل آكانجي
خط الوسط: بيرناردو سيلفا، إيلكاي غوندوغان، كالفين فيليبس، رياض محرز
خط الهجوم: جوليان ألفاريز، فيل فودين، إيرلينغ هالاند

كلمات دالة:مانشستر سيتيكأس الاتحاد الإنجليزيشيفيلد يونايتد

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