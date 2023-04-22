تشكيلة مانشستر سيتي المحتملة أمام شيفيلد يونايتد اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

البوابة - يواجه مانشستر سيتي خصمه شيفيلد يونايتد اليوم السبت على أرضية ملعب ويمبلي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 18:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق عامر الخوذيري.
تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام شيفيلد يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي
المدرب: جوسيب غوارديولا
حراسة المرمى: إيديرسون مورايش
خط الدفاع: آيمريك لابورت، روبن دياش، مانويل آكانجي
خط الوسط: بيرناردو سيلفا، إيلكاي غوندوغان، كالفين فيليبس، رياض محرز
خط الهجوم: جوليان ألفاريز، فيل فودين، إيرلينغ هالاند
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