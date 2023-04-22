تشكيلة مانشستر سيتي المحتملة أمام شيفيلد يونايتد اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

البوابة - يواجه مانشستر سيتي خصمه شيفيلد يونايتد اليوم السبت على أرضية ملعب ويمبلي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 18:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق عامر الخوذيري.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام شيفيلد يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: جوسيب غوارديولا

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش

خط الدفاع: آيمريك لابورت، روبن دياش، مانويل آكانجي

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، إيلكاي غوندوغان، كالفين فيليبس، رياض محرز

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، فيل فودين، إيرلينغ هالاند