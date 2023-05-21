تعرف على تشكيلة مانشستر سيتي اليوم ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2022-2023، موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، المعلق والقنوات للمباراة في الأسبوع 37.

يستعد مانشستر سيتي اليوم لملاقاة نادي تشيلسي على أرضية ملعب "الاتحاد" في إطار منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج رسميًا بطلًا له يوم أمس خاصة بعد خسارة آرسنال أمام نوتنيغهام فورست بهدف دون.

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ويدخل السيتي بقيادة غوارديولا هذه المواجهة اليوم منتشيًا بفوزه الكاسح على الريال وتأهله لنهائي دوري الأبطال، إلى جانب فوزه رسميًا بلقب البريميرليغ للمرة الثالثة على التوالي قبل جولتين من نهاية الدوري.

تشكيلة مانشستر سيتي اليوم ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

المدرب: بيب غوارديولا

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ستونز ، دياز ، لابورت ، أكانجي

خط الوسط: رودري ، غوندوغان ، دي بروين

خط الهجوم: محرز ، هالاند ، فودين

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي؟

الساعة 4:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والعراق ولبنان وسوريا

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان

المعلق والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يمكن متابعة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق عصام الشوالي.