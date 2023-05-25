تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي 2023

يستقبل نادي مانشستر يونايتد اليوم نظيره نادي تشيلسي على أرضية ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات الجولة 32 المؤجلة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

اليونايتد تحت قيادة تين هاغ يسعى للفوز في هذا اللقاء ليضمن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وأيضًا للابتعاد عن الملاحق المباشر على هذا المركز نادي ليفربول الذي يأتي مباشرة في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي مساء يوم الخميس 25 مايو 2023 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان وسوريا.

القنوات الناقلة والمعلق لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

ستبث مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق حفيظ دراجي.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام تشيلسي اليوم

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: ون بيساكا ، فاران ، ليندلوف ، لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو ، إريكسين ، برونو فرنانديز

خط الهجوم: أنتوني ، مارسيال ، راشفورد