يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الأحد في مباراة ودية مع رايو فايكانو الإسباني ضمن فترة الاستعدادات للموسم الجديد سيشهدها ملعب أولد ترافورد.

وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وكان يونايتد قد سقط أمام أتلتيكو مدريد أمس ودياً في أوسلو بالنرويج بهدفٍ دون رد.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء مشاركة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن التقارير تشير إلى أنه لن يشارك منذ البداية.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام رايو فايكانو اليوم ودياً (بطريقة 4-3-3):

المدرب: إيريك تين هاغ.

حراسة المرمى: نايثان بيشوب.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافاييل فاران، إيريك بايلي، لوك شو.

خط الوسط: تشارلي سافيج، زيدان إقبال، حنبعل المجبري.

خط الهجوم: آماد ديالو، تاهيث تشونغ، أليخاندرو غارناتشو.