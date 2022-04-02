تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام ليستر اليوم في الدوري الإنجليزي

تنتظر مانشستر يونايتد مواجهة في غاية الصعوبة اليوم السبت حين يلاقي ضيفه ليستر سيتي على أرضية ملعب أولد ترافورد في قمة المرحلة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين سادس الترتيب العام وصاحب المركز العاشر في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام ليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: رالف رانغنيك.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافاييل فاران، هاري ماغواير، لوك شو.

خط الوسط: برونو فيرنانديش، سكوت ماكتوميناي، بول بوغبا.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، كريستيانو رونالدو، جايدون سانشو.