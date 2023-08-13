نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023-24، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع الأول.

يستعد نادي مانشستر يونايتد لخوض أول مواجهة له في الموسم الجديد على أرضية ملعبه "أولد ترافورد" أمام نادي وولفرهامبتون في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24.

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فريق الشياطين الحمر يدخل هذه المواجهة مكتمل الصفوف، ويتطلع إلى أن يحظى ببداية قوية من خلال تحقيق الفوز على أرضه في الجولة الأولى والخروج بالعلامة الكاملة برصيد 3 نقاط.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023-24