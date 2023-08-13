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تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023-24

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 13 آب / أغسطس 2023 - 09:17
تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023-24
تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023-24 (Photo by Darren Staples / AFP)

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023-24، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع الأول.

اقرأ ايضاًموعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023-24 والقنوات الناقلةموعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023-24 والقنوات الناقلة

يستعد نادي مانشستر يونايتد لخوض أول مواجهة له في الموسم الجديد على أرضية ملعبه "أولد ترافورد" أمام نادي وولفرهامبتون في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24.

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فريق الشياطين الحمر يدخل هذه المواجهة مكتمل الصفوف، ويتطلع إلى أن يحظى ببداية قوية من خلال تحقيق الفوز على أرضه في الجولة الأولى والخروج بالعلامة الكاملة برصيد 3 نقاط.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023-24

  • حراسة المرمى: أندريه أونانا

  • خط الدفاع: ون بيساكا ، رافاييل فاران ، ليساندرو مارتينيز ، لوك شو

  • خط الوسط: كاسيميرو ، كريستيان إريكسن ، برونو فيرنانديز

  • خط الهجوم: ماسون ماونت ، ماركوس راشفورد ، أنتوني

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