تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي 2023، موعد مباراة مان سيتي وإيفرتون، المعلق والقنوات الناقلة للمباراة في الأسبوع 36.

يستعد مانشستر سيتي اليوم لخوض مواجهة قوية خارج الديار على أرضية ملعب "غوديسون بارك" أمام الخصم المتحدي والصعب على أرضه نادي إيفرتون، وذلك في إطار منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

السيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 82 نقطة مع أفضلية مباراة إضافية لم تلعب بعد، وحتى هذه الجولة لا يزال بيب غوارديولا متفوقًا على أرتيتا والجانرز قبل أسابيع قليلة تبقت على انتهاء الموسم.

تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي 2023

المدرب: بيب غوارديولا

التشكيلة: 3-4-2-1

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: لابورت ، دياز ، والكر

خط الوسط: سيلفا ، لويس ، رودري ، محرز

خط الهجوم: فودين ، غوندوغان ، ألفاريز

موعد مباراة مان سيتي وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية والأردن ومصر وقطر.

المعلق والقنوات الناقلة لمباراة مان سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

تم اختيار المعلق عامر الخوذيري لتولي مهمة القيادة الصوتية والتعليق على أحداث ومجريات مباراة السيتي وإيفرتون اليوم المقرر أن تبث عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.