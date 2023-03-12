تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 22-23 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 27.

يستضيف نادي مانشستر يونايتد اليوم نظيره نادي ساوثهامبتون على أرضية ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويدخل الشياطين الحمر هذه المواجهة بمعنويات عالية عقب الفوز العريض على ريال بيتيس في الدوري الأوروبي بنتيجة 4-1، حيث يطمح عشاق اليونايتد أن يعود الفريق إلى نغمة الانتصارات في البريميرليغ خاصة بعد الخسارة المذلة الجولة الماضية أمام ليفربول بسباعية نظيفة.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

المدرب: إيريك تين هاغ

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: دالوت ، فاران ، مارتينيز ، لوك شو

خط الوسط: فريد ، كاسيميرو ، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني ، فيغهورست ، راشفورد