يواجه منتخب مصر غريمه ومستضيفه السنغالي اليوم الثلاثاء في مواجهة نارية في إياب التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وانتهى لقاء الذهاب بين الخصمين بفوز الفراعنة بهدفٍ دون رد.

وتقام مواجهة اليوم في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناتي ON Time Sports 1 HD و ON Time Sports 2 HD بتعليق مدحت شلبي وحاتم بطيشة ومحمد الكواليني ومؤمن حسن وقناة SSC3 HD بتعليق فهد العتيبي.

تشكيلة مصر المتوقعة أمام السنغال اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلوس كيروش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيغيه، عمر مرموش.