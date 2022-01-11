يخوض منتخب مصر مواجهة صعبة ومرتقبة أمام غريمه النيجيري اليوم الثلاثاء على ملعب رومدي آدجيا لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتقام المباراة القوية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق أحمد الطيب.

تشكيلة مصر المتوقعة أمام نيجيريا اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2021 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلوس كيروش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.