تشكيلة ميلان المتوقعة أمام إنتر اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يلتقي ميلان اليوم مع الجار إنتر ميلان على أرضية ملعب "سان سيرو – جيوزيبي مياتزا" في إطار منافسات الذهاب من الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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الروسونيري يدخل هذه المواجهة ليلعب هذا الدور للمرة الأولى منذ 16 عامًا، حيث كان قد تخطى توتنهام في دور الـ16 ومن ثم أقصى بطل الدوري الإيطالي نادي نابولي في الدور ربع النهائي.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام إنتر اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

المدرب: ستيفانو بيولي

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا ، كايير ، توموري ، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: كرونيتش ، تونالي ، بن ناصر

خط الهجوم: دياز ، جيرو ، ساليمايكيرس