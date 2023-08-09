تعرف على تشكيلة ميلان المتوقعة أمام ترينتو اليوم في المباراة الودية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة التحضيرية الأخيرة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

يخوض نادي ميلان اليوم مواجهة أمام ترينتو على أرضية ملعب "مركز ميلانو الرياضي" في إطار ودي وتحضيري ضمن آخر الاستعدادات للروسونيري قبل بداية الموسم الجديد.

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المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ومن الممكن أن يتم نقلها عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على قناة AD Sports 1 HD.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام ترينتو اليوم في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالولو ، توموري ، كايير ، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: لوفتوس تشيك ، بوبيغا ، كرونيتش

خط الهجوم: بوليسيتش ، جيرو ، لياو