يستضيف ميلان مساء اليوم الخميس غريمه روما على ملعب سان سيرو في أبرز مواجهات المرحلة الـ 20 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة المهمة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق ميشيل سعد.

ويحتل الفريق اللومباردي المركز الثاني برصيد 42 نقطة، فيما يبتعد عنه روما بفارق 10 نقاط في المركز السادس.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام روما اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: ستيف ماينيان.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي، فيكايو توموري، أليسيو رومانيولي، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: تيموي باكايوكو، ساندرو تونالي، جونيور ميسياس، براهيم دياز، أليكسيس سايلميكرز.

خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش.