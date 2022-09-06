تشكيلة ميلان المتوقعة أمام سالزبورغ اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام سالزبورغ اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 يترقبها متابعي ومحبي النادي الإيطالي العريق، حيث يطمح مشجعي بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي أن يتمكن الفريق بقيادة بيولي أن يصل لمراحل متقدمة في دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يحل نادي ميلان الإيطالي ضيفًا على نظيره نادي سالزبورغ النمساوي على ملعب "رد بول أرينا" اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، وذلك في المباراة التي ستلعب ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022-2023.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام سالزبورغ اليوم في دوري أبطاال أوروبا 2023

كشفت بعض التقارير والمصادر الأوروبية عن تشكيلة ميلان المتوقعة اليوم أمام سالزبورغ، وبحسب ما ورد فإن المدرب الإيطالي ستفيانو بيولي سيعتمد خطة لعب الفريق المعتادة، ومن المتوقع أن يدخل اليوم ضمن تشكيلة ميلان المتوقعة الأسماء التالية:

الحراسة: ماينان

الدفاع: كالابريا – كالولو – توموري - هرينانديز

الوسط: تونالي – بن ناصر – ميسياس - كيتيلياري

الهجوم: لياو - جيرو

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