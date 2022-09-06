موعد مباراة بوروسيا دورتموند وكوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 هو اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، حيث يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة اليوم التي ستجمع بين النادي الألماني والنادي الدنماركي.

وتبدأ اليوم المنافسات الحماسية والمثيرة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 في دور المجموعات، حيث تلعب اليوم 8 مباريات، ويترقب عشاق دورتموند اليوم هذه المواجهة متأملين أن يحظى فريقهم ببداية مثالية في أولى مواجهاته ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وكوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وكوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا 2023 هو اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، حيث يستضيف نادي دورتموند الألماني مساء اليوم نظيره كوبنهاغن الدنماركي على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة بوروسيا دورتموند وكوبنهاغن في تمام الساعة 7:45 م بتوقيت السعودية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

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