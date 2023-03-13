تشكيلة ميلان المتوقعة أمام ساليرنيتانا اليوم في الدوري الإيطالي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 26.

يستضيف نادي ميلان اليوم على أرضية ملعبه "سان سيرو" نظيره نادي ساليرنيتانا في إطار منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإيطالي في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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ويدخل البيغ ميلان هذه المواجهة مساء اليوم بمعنويات عالية وتطلعات نحو حصد الثلاث نقاط، خاصة بعد تحقيق فوز مهم على الصعيد الأوروبي في دوري أبطال أوروبا والوصول إلى ربع النهائي على حساب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام ساليرنيتانا اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: ستيفانو بيولي

التشكيلة: 3-4-1-2

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالولو ، كايير ، مالك ثياو

خط الوسط: كالابريا ، تونالي ، بن ناصر ، ثيو هيرنانديز

خط الهجوم: كيتيلاري ، أوريغي ، لياو