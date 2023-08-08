نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة ميلان المتوقعة أمام مونزا اليوم في المباراة الودية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة التحضيرية قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

يخوض نادي ميلان اليوم مواجهة ودية أمام نظيره مونزا على أرضية ملعب "يو باور ستاديوم" في إطار التحضير ووضع اللمسات النهائية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد الشهر الجاري.

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المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ومن المقرر أن تبث عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على قناة AD Sports 1 HD

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام مونزا اليوم في المباراة الودية 2023