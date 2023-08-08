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تشكيلة ميلان المتوقعة أمام مونزا اليوم في المباراة الودية 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 08 آب / أغسطس 2023 - 08:32
تشكيلة ميلان المتوقعة أمام مونزا اليوم في المباراة الودية 2023
تشكيلة ميلان المتوقعة أمام مونزا اليوم في المباراة الودية 2023 (Photo by Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة ميلان المتوقعة أمام مونزا اليوم في المباراة الودية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة التحضيرية قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

يخوض نادي ميلان اليوم مواجهة ودية أمام نظيره مونزا على أرضية ملعب "يو باور ستاديوم" في إطار التحضير ووضع اللمسات النهائية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد الشهر الجاري.

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المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ومن المقرر أن تبث عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على قناة AD Sports 1 HD

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام مونزا اليوم في المباراة الودية 2023

  • حراسة المرمى: مايك ماينان

  • خط الدفاع: كالولو ، توموري ، كاير ، ثيو هيرنانديز

  • خط الوسط: لوفتوس تشيك ، بوبيغا ، كرونيتش

  • خط الهجوم: بوليسيتش ، جيرو ، لياو

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