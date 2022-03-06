يواجه أي سي ميلان تحدياً صعباً للغاية حينما يحل ضيفاً اليوم الأحد على نابولي في لقاء قمة سيجري على ملعب دييغو أرماندو مارادونا ضمن المرحلة الـ 28 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة بين ثالث الترتيب العام وصاحب المركز الثاني في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق فهد العتيبي.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام نابولي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك ماينيان.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا، بيير كولولو، فيكايو توموري، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندرو تونالي، اسماعيل بن ناصر، جونيور ميسياس، فرانك كيسي، رافاييل لياو.

خط الهجوم: أوليفييه جيرو.