تنتظر نابولي اليوم الأحد مواجهة قمة حين يستضيف غريمه أي سي ميلان على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في أقوى مباريات المرحلة الـ 28 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب وصاحب المركز الثالث في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق فهد العتيبي.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام ميلان اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: لوتشيانو سباليتي.

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، كاليدو كوليبالي، ماريو روي.

خط الوسط: فابيان رويز، ستانيسلاف لوبوتكا، ماتيو بوليتانو، بيوتر جيلينسكي، لورينزو إينسيني.

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين.