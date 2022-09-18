يستضيف أي سي ميلان حامل اللقب غريمه نابولي اليوم الأحد في أبرز مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ) على أرضية ملعب سان سيرو.

وتقام المباراة بين ثالث الترتيب العام برصيد 14 نقطة، وصاحب المركز الأول بنفس الرصيد في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية عبر قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق فارس عوض.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام نابولي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك مانيان.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا، بيير كالولو، سيمون كيير، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندرو تونالي، توماسو بوبيغا، جونيور ميسياس، أليكسيس سايلميكرز.

خط الهجوم: شارل دي كايتلار، أوليفيه جيرو.