تشكيلة نابولي المتوقعة أمام ميلان في الدوري الإيطالي

يخوض نابولي مواجهة صعبة للغاية اليوم الأحد حين يحل ضيفاً على أي سي ميلان على أرضية ملعب سان سيرو لحساب الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام برصيد 14 نقطة، وصاحب المركز الثالث بالرصيد ذاته في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية عبر قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق فارس عوض.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام ميلان اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: لوتشيانو سباليتي.

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، كيم مين جاي، ماريو روي.

خط الوسط: أندريه فرانك زامبو آنغويسا، ستانيسلاف لوبوتكا، بيوتر جيلينسكي.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، جياكومو راسبادوري، خفيتشا كفاراتسخيليا.