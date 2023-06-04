تعرف من خلال هذه المقالة على تشكيلة ميلان المتوقعة أمام هيلاس فيرونا اليوم في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي 2023 ، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 38.

يستضيف نادي ميلان اليوم نظيره نادي هيلاس فيرونا على أرضية ملعب "سان سيرو" في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من منافسات الدوري الإيطالي 2023 ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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الميلان يدخل هذه المواجهة الختامية ويلعب بارتياح بعد أن ضمن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم برصيد 67 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتالاتنا الذي يحتل المركز الخامس برصيد 61 نقطة.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام هيلاس فيرونا اليوم في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي 2023

المدرب: ستيفانو بيولي

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا ، ثياو ، توموري ، تيو هيرنانديز

خط الوسط: كرونيتش ، تونالي ، دياز

خط الهجوم: ميسياس ، جيرو ، لياو