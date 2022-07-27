تشكيلة ميلان المتوقعة أمام ولفسبيرغر اليوم لمباراتهما الودية

يلتقي أي سي ميلان بطل إيطاليا مع فولفسبيرغر النمساوي اليوم الأربعاء في لقاء ودي استعدادي للموسم الجديد سيشهده ملعب فورثيرسي في كلاغينفورت بالنمسا.

وسقط الروسونيري في المباراة الماضية أمام زالاغيرشيغ المجري بنتيجة 2-3، علماً بأنه تغلب قبل ذلك على كولن الألماني بهدفين لهدف.

وتعرضت إدارة النادي لحملة من الانتقادات هذا الصيف بسبب ضعف الانتقالات وعدم استقطاب لاعبين جدد قادرين على تحسين قدرات الفريق الأول.

وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام فولفسبيرغر لمباراتهما الودية اليوم (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك مانيان.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا، بيير كالولو، فيكايو توموري، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: اسماعيل بن ناصر، رادي كرونيتش، أليكسيس سايلميكرز، ياسين عدلي، رافاييل لياو.

خط الهجوم: آنتي ريبيتش.