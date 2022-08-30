تشكيلة ميلان المتوقعة اليوم أمام ساسوولو في الدوري الإيطالي يترقب معرفتها عشاق الروسونيري، حيث يواصل حامل لقب الدوري تألقه هذا الموسم أيضًا ويتصدر ترتيب الكالتشيو.

ومن المقرر اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 أن يحل ميلان ضيفًا على ساسوولو في المباراة التي ستقام على ملعب مابي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي في تمام الساعة 7:30 م بتوقيت السعودية، ويطمح ميلان أن يحقق فوزه الثالث هذا الموسم في مواجهة اليوم.

تشكيلة ميلان المتوقعة اليوم أمام ساسوولو في الدوري الإيطالي

تشكيلة ميلان المتوقعة اليوم أمام ساسوولو في الدوري الإيطالي 2022-2023 تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، حيث أن بيولي مدرب ميلان يريد المواصلة على نفس النهج مع الفريق الذي حقق عن طريقه لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وبحسب موقع "The Hard Tackle"، فإن بيولي سيعتمد خطة اللعب 1-3-2-4، وسيكون ضمن تشكيلة اليوم أمام ساسوولو الأسماء التالية:

الحراسة: ماينان

الدفاع: كالابريا – كالولو – توموري – هيرنانديز

الوسط: تونالي – بن ناصر – لياو- دي كيتيلياري – ساليميكريس

الهجوم: أوليفيه جيرو

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