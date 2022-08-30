  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة ميلان المتوقعة اليوم أمام ساسوولو في الدوري الإيطالي

تشكيلة ميلان المتوقعة اليوم أمام ساسوولو في الدوري الإيطالي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 30 آب / أغسطس 2022 - 09:45
ستيفانو بيولي مدرب ميلان (المصدر: أ ف ب)
AC Milan's Italian coach Stefano Pioli gives instructions during the Italian Serie A football match between Atalanta and AC Milan on August 21, 2022 at the stadio Atleti Azzurri d'Italia stadium in Bergamo. (Photo by Miguel MEDINA / AFP)

تشكيلة ميلان المتوقعة اليوم أمام ساسوولو في الدوري الإيطالي يترقب معرفتها عشاق الروسونيري، حيث يواصل حامل لقب الدوري تألقه هذا الموسم أيضًا ويتصدر ترتيب الكالتشيو. 

ومن المقرر اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 أن يحل ميلان ضيفًا على ساسوولو في المباراة التي ستقام على ملعب مابي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي في تمام الساعة 7:30 م بتوقيت السعودية، ويطمح ميلان أن يحقق فوزه الثالث هذا الموسم في مواجهة اليوم. 

تشكيلة ميلان المتوقعة اليوم أمام ساسوولو في الدوري الإيطالي

تشكيلة ميلان المتوقعة اليوم أمام ساسوولو في الدوري الإيطالي 2022-2023 تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، حيث أن بيولي مدرب ميلان يريد المواصلة على نفس النهج مع الفريق الذي حقق عن طريقه لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي. 

وبحسب موقع "The Hard Tackle"، فإن بيولي سيعتمد خطة اللعب 1-3-2-4، وسيكون ضمن تشكيلة اليوم أمام ساسوولو الأسماء التالية: 

الحراسة: ماينان
الدفاع: كالابريا – كالولو – توموري – هيرنانديز
الوسط: تونالي – بن ناصر – لياو- دي كيتيلياري – ساليميكريس
الهجوم: أوليفيه جيرو

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة


© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...