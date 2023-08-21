نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة ميلان المتوقعة ضد بولونيا اليوم في الدوري الإيطالي 2023-24، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الأولى من الكالتشيو.

يستهل إي سي ميلان مشواره هذا الموسم بمواجهة خارج الديار أمام نادي بولونيا على أرضية ملعب "ريناتو دال آرا" في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإيطالي 2023-24.

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المواجهة بين الميلان وبولونيا من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وستنقل عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على قناة AD Sports Premium 1 بصوت المعلق فارس عوض.

تشكيلة ميلان المتوقعة ضد بولونيا اليوم في الدوري الإيطالي 2023-24

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز ، فيكايو توموري ، مالك ثياو ، بيير كالولو

خط الوسط: تياني ريندرز ، رادي كرونيتش ، روبن لوفتوس تشيك

خط الهجوم: رفائيل لياو ، أوليفيه جيرو ، كريستيان بوليسيتش