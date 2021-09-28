تشكيلة ميلان المتوقعة لمواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال اليوم

يواجه ميلان الإيطالي تحدياً صعباً على أرضه ملعب سان سيرو حين يستضيف اليوم غريمه أتلتيكو مدريد الإسباني لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتبثها شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق رؤوف خليف.

ويعاني الروسونيري من عدة غيابات أبرزها الهداف زلاتان إبراهيموفيتش، إضافة لتيموي باكايوكو ورادي كرونيتش وأليساندرو فلورينزي.

تشكيلة ميلان المتوقعة لمواجهة أتلتيكو مدريد اليوم:

المدرب: ستيفانو بيولي.

حراسة المرمى: مايك مانيان.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا، سيمون كيير، فيكايو توموري، تيو هيرنانديز.

خط الوسط: فرانك كيسي، اسماعيل بن ناصر، أليكسيس سايلمايكرس، رافاييل لياو.

خط الهجوم: براهيم دياز، أوليفيه جيرو.