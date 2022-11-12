تنتظر نابولي مواجهة مهمة اليوم السبت يستضيف فيها خصمه أودينيزي على ملعب دييغو أرماندو مارادونا ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإيطالي.

تقام المباراة بين البارتينوبي الذي يحلق في صدارة الترتيب العام برصيد 38 نقطة، وضيفه صاحب المركز الثامن برصيد 24 نقطة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذا اللقاء عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق فارس عوض.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: لوتشيانو سباليتي.

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، كيم مين جاي، جوان جيزوس، ماريو روي.

خط الوسط: أندريه فرانك زامبو آنغويسا، ستانيسلاف لوبوتكا، بيوتر جيلينسكي.

خط الهجوم: هيرفينغ لوزانو، فيكتور أوسيمين، جياكومو راسبادوري.