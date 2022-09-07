يستضيف نابولي الإيطالي غريمه ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء في مواجهة نارية يحتضنها ملعب دييغو أرماندو مارادونا لحساب المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة بين ثاني الدوري الإيطالي، وصاحب المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: لوتشيانو سباليتي.

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، كيم مين جاي، ماريو روي.

خط الوسط: ستانيسلاف لوبوتكا، بيوتر جيلينسكي، أندريه فرانك زامبو آنغويسا.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، جياكومو راسبادوري، خفيتشا كفاراتسخيليا.