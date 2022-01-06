يحل نابولي ضيفاً ثقيلاً على مستضيفه يوفنتوس اليوم الخميس في لقاء قمة مشتعل يشهده ملعب آليانز لحساب المرحلة الـ 20 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المواجهة القوية في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق فهد العتيبي.

ويحتل البارتينوبي المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 39 نقطة، فيما يأتي يوفي خامساً برصيد 34 نقطة.

تشكيلة نابولي المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: لوتشيانو سباليتي.

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، جوان جيزوس، فوزي غلام.

خط الوسط: دييغو ديميه، ستانيسلاف لوبوتكا، ماتيو بوليتانو، بيوتر جيلينسكي، لورينزو إينسيني.

خط الهجوم: درايس ميرتينز.