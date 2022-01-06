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تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام نابولي اليوم في الدوري الإيطالي

منشور 06 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:27
يوفنتوس يستضيف نابولي في قمة المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي
يوفنتوس يستضيف نابولي في قمة المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي

يلتقي يوفنتوس المتعثر مع ضيفه نابولي مساء اليوم الخميس على ملعب آليانز في قمة مواجهات المرحلة الـ 20 من بطولة الدوري الإيطالي.

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وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق فهد العتيبي.

ويحتل يوفي المركز الخامس برصيد 34 نقطة، فيما يأتي نابولي ثالثاً برصيد 39 نقطة.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام نابولي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: خوان كوادرادو، دانييلي روغاني، ماتيس دي ليخت، أليكس ساندرو.
خط الوسط: رودريغو بينتانكور، مانويل لوكاتيلي، فيديريكو بيرنارديسكي، باولو ديبالا، مويسه كين.
خط الهجوم: ألفارو موراتا.

كلمات دالة:يوفنتوسنابوليالدوري الإيطالي

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