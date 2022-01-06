يلتقي يوفنتوس المتعثر مع ضيفه نابولي مساء اليوم الخميس على ملعب آليانز في قمة مواجهات المرحلة الـ 20 من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق فهد العتيبي.

ويحتل يوفي المركز الخامس برصيد 34 نقطة، فيما يأتي نابولي ثالثاً برصيد 39 نقطة.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام نابولي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: خوان كوادرادو، دانييلي روغاني، ماتيس دي ليخت، أليكس ساندرو.

خط الوسط: رودريغو بينتانكور، مانويل لوكاتيلي، فيديريكو بيرنارديسكي، باولو ديبالا، مويسه كين.

خط الهجوم: ألفارو موراتا.