يلتقي يوفنتوس المتعثر مع ضيفه نابولي مساء اليوم الخميس على ملعب آليانز في قمة مواجهات المرحلة الـ 20 من بطولة الدوري الإيطالي.
وتقام المباراة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعتها عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية على موقع يوتيوب Lega Serie A YouTube بتعليق فهد العتيبي.
ويحتل يوفي المركز الخامس برصيد 34 نقطة، فيما يأتي نابولي ثالثاً برصيد 39 نقطة.
تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام نابولي اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-2-3-1):
المدرب: ماسيميليانو آليغري.
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: خوان كوادرادو، دانييلي روغاني، ماتيس دي ليخت، أليكس ساندرو.
خط الوسط: رودريغو بينتانكور، مانويل لوكاتيلي، فيديريكو بيرنارديسكي، باولو ديبالا، مويسه كين.
خط الهجوم: ألفارو موراتا.
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