تشكيلة نيوكاسل المتوقعة أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

يلتقي نيوكاسل يونايتد مع ليفربول اليوم الأربعاء في لقاء مرتقب سيجري على أرضية ملعب آنفيلد لحساب منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين صاحب المركز العاشر برصيد 6 نقاط، والريدز الذي يحتل المركز الثاني عشر بفارق نقطة واحدة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة نيوكاسل يونايتد المتوقعة أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: إيدي هاو.

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كيران تريبير، فابيان شار، سفين بوتمان، دان بيرن.

خط الوسط: جو ويلوك، شون لونغستاف، جويلنتون.

خط الهجوم: ميغيل آلميرون، كريس وود، ريان فريزر.